Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş\'ın yeğeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Burdur'dan Gölhisar istikametine seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

01.07.2024 10:22  Güncelleme: 10:26
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Burdur'dan Gölhisar istikametine seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi yaralanırken, yeğeni ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Burdur- Fethiye karayolu Tefenni Beyköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'da DGS sınavına girdikten sonra halası Tuğba Sertbaş(39) ile Gölhisar'a geri dönmek için yola çıkan Ömer Sait Özen (21) idaresindeki 15 HB 802 plakalı otomobil Beyköy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer Sait Özen ağır yaralanırken, halası Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi Tuğba Sertbaş ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Tuğba Sertbaş Gölhisar Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Ömer Sait Özen ise Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da tedavi altında olan Ömer Sait Özen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak sabah 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Öte yandan, Tuğba Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın yeğeni trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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