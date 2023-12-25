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Gölpazarı Belediye Başkanı Süer trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Gölpazarı Belediye Başkanı Süer trafik kazasında yaralandı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, dün gece meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı. Süer'in kullandığı makam aracı ile başka bir otomobil çarpıştı ve her iki sürücü de hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Süer trafik kazasında yaralandı
25.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:05
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Gölpazarı Belediye Başkanı Süer trafik kazasında yaralandı

BİLECİK - Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı Hayri Süer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.'nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç kaldırıma savrulurken sürücüleri hafi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlardan çıkan yaralılara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gölpazarı Belediye Başkanı Süer trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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