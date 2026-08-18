Gölpazarı\'nda Biçerdöverlere Yangın Uyarısı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde biçerdöver operatörlerine yangın uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli, Alıç ve Softalar köylerinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, hasat döneminde meydana gelebilecek yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Ekipler tarafından biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine; araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölümünde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve elektrik ile yakıt sistemlerinde arıza bulunması halinde hasada başlanmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, bilgilendirmede ayrıca, aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması, biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması ve olası bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.