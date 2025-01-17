Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan pazar alanında çalışma gerçekleştiren ekipler vatandaşları ve satıcıları dolandırıcılık ve oto hırsızlığı konularında uyarılarda bulundular. Bilinçlendirme çalışmalarıyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi hedeflenirken, ekipler vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundular. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Gölpazarı'nda Dolandırıcılıkla Mücadele - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?