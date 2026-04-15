Gölpazarı\'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi Türkmen köyü mevkiinde Serdar P. idaresindeki 34 MNB 814 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK