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Gömeç açıklarında batan tekneden kazazedeler kamerada

Batan teknede yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç İlçesi açıklarında batan bir özel teknede yaşanan can pazarı bir yardıma giden tekneden böyle görüntülendi.

Gömeç ilçesi Karaağaç ilçesi açıklarında özel bir fiber tekne su alarak battı. Teknede bulunan ikisi çocuk dört kişi can yelekleri ile denize düştü. Tekne sulara gömülürken civarda buluna bir başka tekne yardıma koştu. Bu anlarda ise yardıma giden teknenin kaptanı bu korku dolu anları cep telefonu ile kayda aldı. Kaptan kazazedelere "Korkmayın" diye seslenerek yanlarına kadar gitti. Kazazedelerin yanına ulaşan kaptan cep telefonu kaydını durdurarak kazazedeleri kurtardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.