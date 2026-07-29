Gömeç’te orman yangını

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Atatürk Kayalıkları yakınlarında bulunan Kumgedik ve Hacıhüseyinler kırsal mahalleleri arasında kalan ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının büyümesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve personel katılıyor. Gömeç Belediyesi'ne ait su tankerleri ile çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Yangından yükselen yoğun dumanın Ayvalık, Burhaniye, Edremit ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinden de görüldüğü öğrenildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangına destek amacıyla çevre ilçe ve bölgelerden de ilave ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun mücadelesi sürüyor.