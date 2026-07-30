Gömeç'te Yangın Sürekleniyor - Son Dakika
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Gömeç'te Yangın Sürekleniyor

Gömeç\'te Yangın Sürekleniyor
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Balıkesir Gömeç'teki orman yangını devam ediyor, havadan müdahale sürüyor ve maddi hasar var.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren havadan müdahalenin başladığı yangın rüzgarın da tekrar hızlanması ile etkisini sürdürüyor.

Gömeç'in Kubaşlar kırsal mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. 6 söndürme uçağı, 5 söndürme helikopteri ve 800 civarı personelin görev aldığı yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kırsal mahallelerde maddi hasara sebep oldu.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, Gömeç, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gömeç'te Yangın Sürekleniyor - Son Dakika

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