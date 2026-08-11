Gomel Sınır Kapısı\'nda Dron Saldırısı

Rusya ile Belarus arasındaki Gomel Sınır Kapısında ticari tırlara yönelik dron (İHA) saldırısı düzenlendi. Ukrayna saldırısı sonucunda sınır kapısında bekleyen birçok tır isabet alarak alev topuna döndü.

Olay sırasında bölgede bulunan ve saldırıdan kıl payı kurtulan Türk tır şoförleri, o dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Artvin Hopalı tır şoförlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tırların yanarak küle döndüğü, çevrede büyük bir yıkım yaşandığı görülüyor.

Saldırı anında büyük panik yaşayan Türk şoförler, çektikleri videolarda yaşanan can pazarını "Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız, kaçıyoruz. Gözümüzün önünde dron burayı patlattı. Bu vurulan üçüncü, dördüncü araba" diyerek anlattılar.

Saldırının yaşandığı noktanın hemen yakınında bulunan Hopalı şoförler, kendi araçlarında herhangi bir hasar olmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgeden uzaklaşmaya çalıştıklarını bildirdiler.

Öte yandan, düzenlenen dron saldırısında ölü ve yaralıların olduğu, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların İran ve Belarus uyruklu tır şöförleri olduğu ifade edildi.