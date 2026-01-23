Gönen'de imar var, inşaat var yol yok, altyapı yok - Son Dakika
Gönen'de imar var, inşaat var yol yok, altyapı yok

23.01.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Hasanbey Mahallesi sakinleri, CHP'li belediyenin yol ve altyapı hizmetlerini yerine getirmediğini belirterek tepkilerini dile getiriyor. Söz verilen imar planlarının uygulanmaması ve kötü yollar nedeniyle yaşanan sıkıntılar, mahalle halkının sabrını taşırmış durumda.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesinde, CHP'li Gönen Belediyesinin belediyeciliğin en temel görevleri arasında yer alan yol yapım ve altyapı hizmetlerini uzun süredir yerine getirmemesi, vatandaşların tepkisini büyütüyor. İmarı bulunan, yapı ruhsatı verilen bölgede yol ve altyapının olmaması, mahalle sakinlerini adeta çamura mahküm etti.

Mahalle sakinlerinden Hande Neriman Bostancıoğlu, yaşanan duruma sert sözlerle tepki göstererek, "Hasanbey Mahallesi'nde bir ev yaptırdık. Komşularımızla birlikte artık çok bıkmış durumdayız. Böyle bir belediyecilik olamaz. Oy istemeye gelince çok aktifler ama icraata gelince ortada kimse yok," dedi.

Bostancıoğlu, CHP'li Gönen Belediyesi'ne defalarca bildirim yapılmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, vatandaşların uzun süredir çamur, bozuk yollar ve ulaşım sorunlarıyla baş başa bırakıldığını ifade etti.

Hizmet yok

Hasanbey Mahallesi'nde imar planı bulunmasına, inşaat izinleri verilmesine ve yerleşimin başlamasına rağmen, yol yapılmaması ve altyapı hizmetlerinin sağlanmaması, CHP'li Gönen Belediyesi'nin hizmet anlayışını tartışmaya açtı. Özellikle yağışlı havalarda mahallenin adeta çamur deryasına döndüğü, araç ve yaya ulaşımının büyük ölçüde aksadığı belirtiliyor.

Belediye asli görevini aksatıyor

Yol ve altyapı hizmetlerinin belediyelerin en temel ve vazgeçilmez sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, CHP'li Gönen Belediyesi'nin bu sorumluluğu yerine getirmediğini savunuyor. Ortaya çıkan tablo, "İmarı ver, vatandaşı kendi başına terk et" eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz başta olmak üzere belediye yönetimine açık çağrıda bulunarak, verilen sözlerin tutulmasını ve Hasanbey Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen yol ve altyapı sorununun artık gecikmeden giderilmesini talep ediyor.

Mahalle sakinleri, yaşananların sadece bir yol sorunu olmadığını vurgulayarak, bunun aynı zamanda yönetim, sorumluluk ve hizmet anlayışı sorunu olduğunu ifade ediyor. Sorunun çözülmemesi halinde konunun kamuoyu gündeminde tutulmaya devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, İnşaat, Gönen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
