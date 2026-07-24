Gönen’de 2 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi - Son Dakika
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Gönen’de 2 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Gönen’de 2 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evin odaları ve çatısı zarar gördü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evin odalarının büyük bir bölümü ve çatısı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Tuzakçı Mahallesi 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 itfaiye aracı ve 8 personel sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, evin ikinci katındaki dairenin ve çatının alevli bir şekilde yandığını belirleyerek müdahaleye başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren söndürme ve soğutma çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangın neticesinde evin odalarının büyük bir kısmında ve çatının tamamında hasar meydana geldiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yeri ev sahibi ve jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Gönen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen’de 2 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen’de 2 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi - Son Dakika
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