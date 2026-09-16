Gönen\'de deniz kenarındaki baraka gece yangınında kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde deniz kenarında bulunan barakada gece saatlerinde çıkan yangında, baraka ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen'in Altay Mahallesi Denizkent mevkiinde bulunan barakada yangın çıktı. İhbar üzerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, deniz kenarındaki barakanın alevli ve yoğun dumanlı şekilde yandığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda baraka ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.