Gönen\'de trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulan araçta 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat Çanakkale Asfaltı Denizkent mevkiinde meydana geldi. 17 ADF 330 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrularak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü A.C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve 1 araç 4 personelden oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR