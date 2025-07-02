Gönen\'de Otomobilde Duman Paniği

Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan otomobilde, araç sahibi yangın tüpüyle müdahale ederek muhtemel bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yangın ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Gönen'in Kurtuluş Mahallesi Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen bir otomobilin motor kısmından aniden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Zamanında yapılan müdahale sayesinde olay büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yangın ya da yaralanma yaşanmazken, araçta kısmi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR