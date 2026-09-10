Gönen'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gönen'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı

Gönen\'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, Sarıköy Mahallesi'nde yoldan çıkarak sarmaşıkların arasına girdi. Araçta mahsur kalan hafif yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin sarmaşıkları kesmesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç yoldan çıkarak yol kenarındaki sarmaşıkların arasına girdi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (33) idaresindeki 17 GG 630 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan yoğun sarmaşıkların arasına girdi.

Kaza sonrası araç içerisinde mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sarmaşıkları keserek araç içerisinde kalan sürücüye ulaştı. Hafif yaralı olduğu belirtilen O.D., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken, panelvan araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Otomobil, 3. Sayfa, Sarıköy, İtfaiye, Güncel, Gönen, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:21:46. #7.13#
SON DAKİKA: Gönen'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement