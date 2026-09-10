Gönen'de panelvan sarmaşıklara daldı, sürücü itfaiyeyle kurtarıldı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, Sarıköy Mahallesi'nde yoldan çıkarak sarmaşıkların arasına girdi. Araçta mahsur kalan hafif yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin sarmaşıkları kesmesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç yoldan çıkarak yol kenarındaki sarmaşıkların arasına girdi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza, Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (33) idaresindeki 17 GG 630 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan yoğun sarmaşıkların arasına girdi.
Kaza sonrası araç içerisinde mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sarmaşıkları keserek araç içerisinde kalan sürücüye ulaştı. Hafif yaralı olduğu belirtilen O.D., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada can kaybı yaşanmazken, panelvan araçta maddi hasar meydana geldi.
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