Gönen'de rahatsızlanan sürücü dehşet saçtı: Araçlara ve yayalara böyle çarptı - Son Dakika
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Gönen'de rahatsızlanan sürücü dehşet saçtı: Araçlara ve yayalara böyle çarptı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kontrolünü kaybetti. Ticari taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 16:45
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Gönen'de rahatsızlanan sürücü dehşet saçtı: Araçlara ve yayalara böyle çarptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ticari taksi sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanarak kontrolünü kaybetti. Ticari taksi, bir minibüs ve yayalara çarptıktan sonra trafik ışığına çarparak durabildi.

Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'ne giriş kavşağında, 10 T 6423 plakalı ticari taksi sürücüsü B.D.'nin direksiyon başında rahatsızlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ticari taksi, önce ters şeritte seyreden 34 LAC 912 plakalı A.Ç. idaresindeki minibüse, ardından da yayalara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken ticari taksinin ezdiği S.E.T. adlı vatandaşın ayağı parçalandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine intikal eden 122 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de rahatsızlanan sürücü dehşet saçtı: Araçlara ve yayalara böyle çarptı - Son Dakika

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