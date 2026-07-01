Gönen\'de çıkan arazi yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve itfaiye ile orman işletme ekiplerinin ortak müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük biçilmiş ve biçilmemiş alan yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ilk müdahaleyi yapan orman işletme ekiplerinin çalışmalarına, itfaiye ekipleri de 1 araç ve 2 personel ile destek verdi. Ekiplerin yürüttüğü ortak müdahale sonucu yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda yaklaşık 10 dönümlük biçilmiş ve biçilmemiş arazinin yanarak zarar gördüğü tespit edilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR