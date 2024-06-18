Gönüllü olarak dağıtılan akülü araçlar satılığa çıkarılıyor

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Türkiye'nin farklı şehirlerinde gönüllü olarak akülü araç ve manuel sandalye dağıtan Olgun Aydoğan (58), Samsun'da ihtiyaç sahibine verdiği 70 bin TL değerindeki akülü aracı internette satıldığını görünce şok oldu.

Samsun'da yaşayan Olgun Aydoğan, 2017 yılından bugüne kadar Hollandalı iş adamı Ron Gezelle ile birlikte gönüllü olarak 4 binin üzerinde engellilerin kullanabileceği akülü araç ve manuel sandalye dağıttı. Son olarak bağışladığı akülü aracı internette yarı fiyatına, plakası başka bir plaka ile kapatılarak satışa konulduğunu gören Aydoğan, dedektif gibi iz sürdü. Alıcı kılığında satıcıyla yazılı ve sesli olarak iletişime geçti. Aydoğan, görüşmelerin sonunda kendi bağışladığı aracı olduğunu öğrenince gidip aracı alarak akülü aracı başka bir ihtiyaç sahibine teslim etti.

"Bu durum bizim motivasyonumuzu düşürüyor"

Karşılaştıkları olay karşısında üzüldüğünü ifade eden Olgun Aydoğan, "Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye'nin birçok ilinde belediyelerin transport ve etkinlik desteğiyle akülü araç, manuel sandalye, hasta yatağı gibi medikal ürünleri prosedüre uygun yurda sokarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak, ilgili makamların belirlediği ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Maalesef sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan; araçlarımızın belirli bir süre sonra satılık ilanlarını görmek bizim motivasyonumuzu düşürüyor. En son karşılaştığımız olay ise bu kadarda olmaz dedirten cinstendi. Dağa kırkı çıkmadan dağıtılan araçlarımızın bir tanesi plakası başka bir plakayla kamufle edilerek değerinden yarı fiyatına satılığa çıkmış. Gerekli mercilerden, gerekli hassasiyeti göremeyince dedektif gibi iz sürdüm. Birkaç alıcı kılığında yazılı ve sesli iletişimle deşifre ederek aracı ellerinden aldım. Daha önce listemizde olan Saliha isimli kardeşimize bayram sürprizi yaptık. Bu vakaları tamamen bitiremezsek bile minimal indirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - SAMSUN