Gördes'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. (16) yönetimindeki motosiklet, O.M.'ye (49) ait 45 R 8453 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü N.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.A. (24), hafif yaralı olarak Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA