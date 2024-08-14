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Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü bir helikopter ile karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Havanın kararması üzerine 1 adet gece görüşlü helikopter ile havadan, çok sayıda ekip tarafından da karadan müdahale devam ediyor.

Yangının başlamasıyla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcandığı bildirildi.