Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü bir helikopter ile karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve arazözlerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

14.08.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü bir helikopter ile karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Havanın kararması üzerine 1 adet gece görüşlü helikopter ile havadan, çok sayıda ekip tarafından da karadan müdahale devam ediyor.

Yangının başlamasıyla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, 3-sayfa, Manisa, Gördes, Dünya, İzmir, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 00:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gördes'teki orman yangınında gece görüşlü helikopter devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement