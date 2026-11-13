Görevi başında rahatsızlanan Mühimmat Er Kaan Öcal şehit oldu - Son Dakika
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Görevi başında rahatsızlanan Mühimmat Er Kaan Öcal şehit oldu

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Görevi başında rahatsızlanan Mühimmat Er Kaan Öcal şehit oldu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler, yayımladığı taziye mesajında Mühimmat Er Kaan Öcal'ın görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirterek, "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanıYaşar Güler3. SayfaSavunmaSon Dakika

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SON DAKİKA: Görevi başında rahatsızlanan Mühimmat Er Kaan Öcal şehit oldu - Son Dakika
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