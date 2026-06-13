Görme Engelli Adamın Korkunç Durumu

Aydın'da görme engelli bir adam, kendisinin kişisel hizmetlerini görme vaadiyle evine gelen bir kadından sürekli darp ve şiddet görünce mahkemeye başvurdu. Mahkeme adama şiddet uyguladığı ve mağdurun evine çilingirle girip ev sahibini de içeri almadığı gerekçesi ile kadına uzaklaştırma cezası verdi. Olay bir haftada 4 defa tekrarlayınca ev sahibi adamı eve almayan kadın polis marifetiyle evden çıkarılıp polis merkezine götürüldü.

İlginç olay, Aydın Efeler İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocukken geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı her iki gözü tamamen görmez olan Aydın A. isimli şahsa ailesi bir apartman dairesi tahsis etti. Burada yaşamını sürdüren ve çeşitli eşya satarak ekmeğini kazanan Aydın A. yaklaşık 3 ay önce Z.Y. isimli kadınla tanıştı. Bir süre sonra Z.Y. isimli kadın görme engelli Aydın A.'ya yardımcı olacağını belirterek yaşadığı eve gelip birlikte yaşamaya başladılar.

Aydın A. ile Z.Y.'nin arası açılınca kadın aynı evde yaşadığı Aydın A.'yı iddiaya göre, dövmeye ve öldürmekle tehdit etmeye başladı. Mağdur olduğunu ileri süren Aydın A., kadından gördüğü şiddetin dozu artınca Engelliler Derneği'ne gidip Dernek Başkanı Fatih Özbaş'ın da yardımı ile polise müracaat etti. Şahısların şikayeti üzerine Aydın 1. Aile Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Z.Y adlı kadına bir ay uzaklaştırma kararı verdi.

'Her serbest kalışında gözleri görmeyen adamdan önce eve gelip kilidi değiştirerek adamı içeri almadı'

Mahkemeden sonra görme engelli olduğu için yavaş yavaş evine gelebilen Aydın A. anahtarı evinin kapısını açmayınca tekrar polise müracaat etti. Eve çilingir vasıtası ile giren polisler Aydın A.'nın evinde Z.Y. adlı kadını görünce kadın Aydın A.'nın şikayeti üzerine tekrar evden alınıp polis merkezine götürüldü.

"Her gün kilit değiştiriyoruz, çilingirle açıp kendisi evime giriyor beni içeri almıyor"

Olayın defalarca tekrarlandığını mağdur olduğu gibi can güvenliğinin de bulunmadığını belirten Aydın A. "Beni dövüyor. Ev babama ait, benim yaşadığım eve uzaklaştırması olmasına rağmen her gün çilingirle girip kapının kilidini değiştiriyor. Ben kendi evime giremiyorum. Bugün yine savcılık, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Biz de mahkemedeydik. Tutuklanmayıp salıverildi. Gözle kaş arasında biz eve gelinceye kadar o ne ara çilingir bulup eve girmiş ve kapının kilidini değiştirmiş bilemedik. Biz kendi evimize giremiyoruz. Kadın uzaklaştırması olmasına rağmen benim eve giriyor ve beni içeri almıyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Polis tarafından uzun uğraşlar sonucu evden alınan kadın tekrar mahkemeye sevk edilmek üzere karakola götürülürken, görme engelli adamın sözleri ve yaşanılan ilginç olay kameralara böyle yansıdı. - AYDIN