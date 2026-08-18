Görme Engelli Kadın Dolandırıcılığı Fark Etti - Son Dakika
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Görme Engelli Kadın Dolandırıcılığı Fark Etti

Görme Engelli Kadın Dolandırıcılığı Fark Etti
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Eskişehir'de görme engelli Gültan Mandacı, dolandırıcıyı fark ederek tuzağa düşmeden kurtuldu.

Eskişehir'de telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan görme engelli Gültan Mandacı, duyarlılığı sayesinde tuzağa düşmedi.

Olay, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde eşi Hakan Mandacı ile birlikte yürürken telefonla aranan görme engelli Gültan Mandacı'ya, kendisini 'çarşı komiseri' olarak tanıtan bir şahıs ulaştı. Şüpheli, kadının kimlik bilgilerini ve kişisel verilerini isteyerek numaralarının yurt dışı bağlantılı işlere karıştığını iddia etti. Durumdan şüphelenen Mandacı, dolandırıcının talebini reddetti ve tuzağa düşmekten kurtuldu.

Emekli jandarma durumu fark edip polise haber verdi

Gültan Mandacı'nın telefondaki konuşmalarını ve durumdaki garipliği fark eden çevredeki bir emekli jandarma personeli, vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen sivil araştırma ekipleri, herhangi bir dolandırıcılık olayının gerçekleşmediğini tespit etti. Bahse konu numarayı çiftten alan polis ekipleri, Gültan ve Hakan Mandacı çiftini dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

Daha önce de benzer yöntemlerle iki kez arandığını söyleyen Gültan Mandacı, "Daha önce de 'Postaneye bilgileriniz gelmiş' diyerek aradılar. O zaman da polise gittiğimde dolandırıcı olduklarını söylemişlerdi. Bu benim başıma gelen ikinci olay. Ben görme engelliyim, insanlar böyle sahtekarlara asla kanmasın" diyerek vatandaşları uyardı.

"Vatandaşlar asla inanmasınlar böyle insanlara"

Konuyla alakalı Gülten Mandacı, "Beni arayıp 'Ben polisim, komiserim' dedi ve kim olduğumu sordu. Ben de 'Ben Gülten Mandacı'yım kardeşim' yanıtını verdim. Ardından bana 'Numaraların yurt dışı bağlantılı işlere karışmış, kimlik bilgilerini bana ver' dedi. Biz de 'Siz kimsiniz? Bilgilerimizi veremeyiz' diyerek durumu reddettik. Kendisini 'Çarşı komiseriyim' diye tanıtan bu kişinin tuzağına düşmedik, bilgilerimizi vermedik.

Ben görme engelliyim. Vatandaşlarımız böyle insanlara asla inanmasınlar, tek dileğimiz bu. Daha önce de benzer bir olay yaşadım; bir iki kişi daha arayıp 'Postaneye bilgileriniz gelmiş' demişti. O zaman polise gittiğimde bana 'Abla bunlar dolandırıcı' demişlerdi. Bu başıma gelen ikinci olay oluyor. İnsanlar böyle dolandırıcılara sakın kanmasın. Eşim de yanımda, ben kendim görme engelliyim. Ben Gültan Mandacı, Allah sizden de razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görme Engelli Kadın Dolandırıcılığı Fark Etti - Son Dakika

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