Belediye otobüsünün çarptığı görme engelli öğretmen çift ağır yaralandı

26.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:27
Kocaeli İzmit'ten Adana'ya gelen görme engelli öğretmen çiftten biri 4 aylık hamile, otobüs kazası sonucu ağır yaralandı. Çiftin durumu kritikken, kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kocaeli İzmit'ten yarıyıl tatili için Adana'ya gelen görme engelli öğretmen çift belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan çiftin hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ederken, kadının 4 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

Kaza, 23 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Mahallesi'nde günü meydana geldi. İddiaya göre, rehber öğretmen görme engelli Gülşen Mut (39) ile eşi edebiyat öğretmeni Ediz Mut (52), yarıyıl tatili için görev yaptıkları İzmit'ten Adana'ya geldi. Cuma günü de görme engelliler derneğine gitmek için yola çıkan çifte, kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada büyükşehir belediyesi otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çift yoğun bakıma alındı. Bu arada gözaltına alınan otobüs şoförü ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Oğuzhan Osral, "Görme engelli iki öğretmen arkadaşımız kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs çarpmış. Tam kaldırıma çıkacakları sırada kaza olmuş. Duraktan çıktıktan sonra yaklaşık 1,5 dakika sonra kaza meydana geliyor. Ediz ve Gülşen hocamızın durumları ağır. Özellikle Ediz hocanın durumu daha ağır; beyin kanaması devam ediyormuş. Akciğerinde kanama ve vücudunda kırıklar mevcutmuş. Gülşen hoca uyanmış, bilinci yerine gelmiş. Ediz hocaya göre durumu şu an daha iyi" dedi.

Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğunu belirten Osral, "Sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu olay Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde gerçekleşiyor. Bu personel alımları neye göre gerçekleşiyor, bunu yöneticilere sormak istiyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Ulaşım, Adana, Kaza, Son Dakika

SON DAKİKA: Belediye otobüsünün çarptığı görme engelli öğretmen çift ağır yaralandı
