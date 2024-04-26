3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

Sivas'ta yaşayan görme engelli 85 yaşındaki İbrahim Gürdaş, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gürdaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

26.04.2024 20:10
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3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

SİVAS - Görme engelli 85 yaşındaki yaşlı adam 3'üncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Sivas'ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 3'üncü Katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Gürdaş 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş'ın vefat ettiğini tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Gürdaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sivas, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3'üncü kattan düşen görme engelli yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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