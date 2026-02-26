Göynük\'te Tavuk Kümesinde Yangın

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir tavuk kümesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bekirfakılar Köyü Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Fidan'a ait tavuk kümesinde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kümes içerisindeki civcivler tedbir amaçlı başka kümeslere taşındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, kümeste maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU