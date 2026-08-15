İspanya’da 5 büyüklüğündeki deprem, hasara yol açtı - Son Dakika
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İspanya’da 5 büyüklüğündeki deprem, hasara yol açtı

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İspanya'nın Granada kentine bağlı Alhendin'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evlerde ve araçlarda hasar oluştu, yaralanan olmadı. Yetkililer acil durum planını devreye aldı.

İspanya'nın Granada kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde bazı binalar hasar gördü.

İspanya'nın Endülüs özerk bölgesindeki Granada kentine bağlı Alhendin belediyesinde yerel saatle 01.00 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endülüs hükümeti, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldiğini, herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Endülüs bölgesel hükümetinin başkan yardımcısı Antonio Sanz Cabello sosyal medyadan yaptığı paylaşımda acil durum planının devreye alındığını belirterek, "Eğer Granada'daysanız, depremi hissettiyseniz, iyiyseniz ve evinizde hasar yoksa, sakin olun ve gereksiz yere binalara girip çıkmaktan kaçının. Sokakta dış cephelerden, saçaklardan, balkonlardan, duvarlardan ve düşebilecek diğer unsurlardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, İspanya, Granada, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya’da 5 büyüklüğündeki deprem, hasara yol açtı - Son Dakika

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