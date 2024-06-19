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Gruplar arası kavgada sokak ringe döndü

BURSA - Bursa'da 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya döndü. Sokağın ringe döndüğü anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Sokağın ringe döndüğü kavgada olaya gece kartalları müdahale etti. Bekçiler, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.