Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
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3.Sayfa

Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle ifade verdi. Ergen, adliyeden ayrılırken "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" dedi.

30.01.2025 11:28  Güncelleme: 12:38
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Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de X hesabından, "İnsan suretinde yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız, bebek o bebek" şeklinde paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.

Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

"ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Verdim ifademi çıkıyorum, çocuklar için her zaman mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • monşer null:
    Şımarık Kendini Birşey Sanan kadın 16 34 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Ulan manşet null denen zat o kadın kac tane yetime bakıyor sen biliyormusun 24 6 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Hellal olsun Gülben Ergen. Allah sizden Rağzı olsun. Saygılarımla. 12 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Kendi reklamları uğruna her şeyi kullanmayı mubah gören bu tipler her zaman midemi bulandırmıştır. 2 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    N'OLDU, BADEM BIYIKLI SAVCILAR, ZORUNUZA MI GİTTİ.. 0 2 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    özguveni olan insan kapalı yerde gözlük takmaz. 0 2 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Masum Sıla, Leyla, Narin yavrularımızın Ruhları bizimle olsun, alın dünya sizin olsun. Gülben Ergen ve Haluk Levent en doğru yolda. 2 0 Yanıtla
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