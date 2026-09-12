Gülek Tüneli'nde alev alan tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki Gülek Tüneli'nde seyir halindeyken alev alan tır, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tünelde kısa süre aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Adana- Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan Gülek Tüneli'nde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Pozantı istikametine seyreden tır, Gülek Tüneli'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tünel içerisinde ulaşım kısa süreliğine aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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