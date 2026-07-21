Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı

Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı
21.07.2026 12:26
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Gülistan Doku soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı; tıbbi kayıtların silindiği iddiaları var.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Olayın cinayet olabileceği yönündeki iddialar üzerine başlatılan re'sen soruşturma kapsamında, aralarında doktorların da bulunduğu 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında, Gülistan Doku'nun kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı iddialarına ilişkin 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden yürütülen derinlemesine incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Tıbbi Kayıtların Silindiği İddiası

Başsavcılık; siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarından elde edilen tüm bilgi, belge ve bilgilerin bütüncül olarak analiz edildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, mağdur Gülistan Doku'nun gebe kalma şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde muayene ve tedavi gördüğü, bu tıbbi muayene kayıtlarının ise kasıtlı ve profesyonel bir şekilde silinerek delillerin organize biçimde karartıldığı iddialarına ilişkin önemli tespit ve delillere ulaşıldığı açıklandı.

3 İl'de Eş Zamanlı Operasyon: 10 Gözaltı

Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere 21.07.2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 3 doktor, 1 bilgi işlem uzmanı, 5 veri giriş ve kontrol işletmeni ile 1 hemşire olmak üzere toplam 10 hedef şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi, Gülistan Doku, Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Malatya, Tunceli, Hastane, Elazığ, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı - Son Dakika

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