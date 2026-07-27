Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon

Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 18 şüpheli gözaltında.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca bu sabah 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bilgilendirme notunda, soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda, Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 21 adreste arama gerçekleştirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bilgilendirme notunda, Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolması ve olayın bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada, delillerin bazı kamu görevlileri aracılığıyla karartıldığı şüphesi doğuran emarelerin bütün yönleriyle incelendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiği belirtilen bilgilendirme notunda, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Operasyon, 3. Sayfa, Jandarma, Tunceli, Erzurum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon - Son Dakika

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