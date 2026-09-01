Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonunda 2 yeni tutuklama, tutuklu sayısı 30\'a yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın 5. dalga operasyonunda aralarında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma çerçevesinde daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirilmişti.

Devam eden adli işlemler çerçevesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 şüpheliyle ilgili işlemler ise halen sürüyor.