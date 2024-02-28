Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor

Gümrük Muhafaza birimleri, Türkiye'nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Geliştirilmiş risk analizi çalışmaları ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda başarılı operasyonlar gerçekleştirilerek kamu zararının önüne geçiliyor. 2024 yılı Şubat ayı itibariyle, 2023 yılının Şubat ayına kıyasla yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza birimleri, uyuşturucu tacirlerine darbe vurarak toplum sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. Ayrıca, akaryakıt, tütün, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çeşitli eşyaların kaçakçılığına karşı da aralıksız mücadele ediliyor.

28.02.2024 20:08  Güncelleme: 20:11
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Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor

ANKARA - Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince başta gümrüklü sahalar olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürülüyor. Geliştirilmiş risk analizi çalışmaları ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar gerçekleştiriliyor ve her geçen gün daha fazla kamu zararının önüne geçiliyor.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibariyle, 2023 yılının Şubat ayına kıyasla yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince, toplum sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan, terör örgütlerine finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edildi. Her yıl olduğu gibi 2024 yılı ilk çeyreğinde de rekor uyuşturucu yakalamalarıyla suça karşı caydırıcılık ve farkındalık arttırılıyor.

Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı oluşturan, akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza birimleri, tüm ülke sathında yedi gün yirmi dört saat yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılara ve kaçakçılığa geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

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