Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçak Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçak Operasyonları

Ankara ve Sakarya'da yapılan operasyonlarda toplamda 38.2 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

14.02.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçak makaron ve sigara operasyonları

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri iki ilde kaçakçılara nefes aldırmadı. Ankara'da yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası tutarında makaron, Sakarya/ Karasu Gümrük Limanı'ndaki operasyonda 8.2 milyon Türk Lirası değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde iki farklı araçta yapılan aramalar neticesinde, 154 koli içerisinde 8 milyon 438 bin adet makaron cinsi eşya tespit edildi. Piyasa Değeri yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası olan kaçak eşyalara ekiplerce el konuldu.

Karasu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Karasu Gümrük Sahasına gelen dorseyi transit rejim hükümleri çerçevesinde taşımak üzere teslim almak için gümrüklü sahaya gelen çekici, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taraması sonucu elde olunan tespitler akabinde hassas burunlu dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramalar neticesinde, rulolara gizlenmiş vaziyette yabancı bandrollü 113 bin paket sigara cinsi eşya yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 8.2 milyon Türk Lirası olan kaçak sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Ankara ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettIğI aktarildi

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Güvenlik, Makaron, Sakarya, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçak Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Kaçak Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.