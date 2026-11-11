Gümüşhane'de 10 metrelik istinat duvarı çöktü, anayol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 10 metrelik istinat duvarı çöktü, anayol trafiğe kapatıldı

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Gümüşhane\'de 10 metrelik istinat duvarı çöktü, anayol trafiğe kapatıldı
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Gümüşhane\'de 10 metrelik istinat duvarı çöktü, anayol trafiğe kapatıldı
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Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'nde Harşit Çayı kenarındaki otopark alanında yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, anayolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışmasının yapıldığı alandaki istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Olay anında kaldırımda kimsenin bulunmaması mihtamal faciayı önledi.

Olay, Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışmasının bulunduğu alandaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte istinat duvarının üzerindeki kaldırım ve anayolun bir bölümünde de çökme meydana geldi.

Çökme esnasında kaldırım üzerinde hiçbir vatandaşın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çökmenin meydana geldiği bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Anayolun bir bölümünün ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı yolun açık kalan kısmından kontrollü olarak sağlanıyor.

Çatlakları fark eden ve ihbarda bulunmak için aracını yol kenarına çeken Saffat Kurtarmış isimli vatandaş ise, ihbarda bulunamadan duvarın bir anda çöktüğünü söyledi.

Kaynak: İHA
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