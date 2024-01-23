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Gümüşhane'de 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle yakalandı

Gümüşhane'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle birlikte yakalanırken, göçmenleri taşıdığı tespit edilen sürücü tutuklandı.

Gümüşhane\'de 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle yakalandı
23.01.2024 - 17:14,
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Gümüşhane'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle birlikte yakalanırken, göçmenleri taşıdığı tespit edilen sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma neticesinde Akçakale Polis Uygulama Noktasında kontrol edilen bir araç içerisinde, Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle birlikte yakalandı.

Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlamasıyla işlem yapılan 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücüsü E.N. (38) Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de 5 yabancı uyruklu şahıs sahte kimlikleriyle yakalandı - Son Dakika


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