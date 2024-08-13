Gümüşhane'de Alkollü Şahıslarla Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Alkollü Şahıslarla Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı

Gümüşhane\'de Alkollü Şahıslarla Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'de araç içerisinde alkollü şekilde ilahi dinleyen şahıslarla olaya tepki gösteren başka bir şahsın karıştığı kavgada 1'i polis 2 kişi bıçakla yaralanırken, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

13.08.2024 11:30
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Gümüşhane'de araç içerisinde alkollü şekilde ilahi dinleyen şahıslarla olaya tepki gösteren başka bir şahsın karıştığı kavgada 1'i polis 2 kişi bıçakla yaralanırken, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Olay, Gümüşhane merkez Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şahıs cadde üzerinde araç içerisinde alkollü vaziyette ilahi dinleyen 4 şahsa tepki gösterdi. Tartışmayla başlayan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen İ.O.U. isimli şahıs M.A.'yı iki bacağından bıçakla yaralarken kavgaya müdahale eden bir polis memurunu da bıçakla kolundan yaraladı.

Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaralı polis memuru ve M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde bekleyen meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Hastaneye kaldırılan polis memuru ve M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda aynı araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan 4 şahıstan bıçakla yaralama suçunu gerçekleştiren İ.O.U. kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.N.B., F.B., R.C.B. isimli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Alkollü Şahıslarla Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Alkollü Şahıslarla Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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