Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane\'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para çalınması üzerine yürütülen çalışmada bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta 1 altın saat, 1 burma bilezik, 1 altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirildi; adli tahkikat sürüyor.

Gümüşhane'de aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden altın ve para çalındı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada yakalanan bir şüphelinin evinde ve kiraladığı araçta altın ve takılar ele geçirildi.

Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında, birinci evden yaklaşık 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift altın küpe ve 45 bin TL ikinci evden ise yaklaşık 80 gram ağırlığında 1 altın kolye, 1 Reşat altını, 1 altın kelepçe, 1 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 çift altın küpe, 2 altın yüzük ve bin TL çalındığı belirlendi.

Olayların aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen bir şüphelinin ikametinde ve olay günü kiraladığı araçta arama yaptı. Aramalarda 1 altın saat, 1 burma bilezik, 1 altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirildi.

Şüpheli hakkında iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
GümüşhaneGüvenlik3. SayfaMyanmarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
18:04
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor Tam 23 oda, 7 banyosu var
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:25
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 18:18:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden altın ve para hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei