Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Kaza: 5 Yaralı

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Erikbeli yolunda kaza: 5 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan araç karayolundan dereye yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erikbeli Yaylası mevkiinden Özkürtün Beldesi istikametine ilerleyen Ekrem Sancak yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet Kürtün- Tonya karayolunun Süme Mahallesi Kalebaşı Mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Fevzi Sancak, Mustafa Kurtulan, Erol Sancak ve Oktay Öğretici yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 112 Acil Sağlık ekipleri Jandarma, Özkürtün Belediyesi İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkardıkları yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.