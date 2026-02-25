Gümüşhane'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Gümüşhane'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane\'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
25.02.2026 20:13
Gümüşhane'de iftar öncesi iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de iftara dakikalar kala iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki 61 DL 671 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki 29 AL 975 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 61 DL 671 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Aynı araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve 29 AL 975 plakalı otomobilin sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 61 plakalı araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

20:20
