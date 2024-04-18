Gümüşhane\'de Otobüste Yapılan Kontrolde Yabancı Uyruklu Şahsın Bağırsaklarında Uyuşturucu Paketi Bulundu

Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı

Bir otobüste kayda geçen görüntülerde, bir yolcu yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ve sert sözler söyledi. Kadının şaşkınlıkla karşılık verdiği olayda, siyahi 2 kişinin başlarını öne eğdikleri de dikkat çekti. Tartışma sözlü olarak devam etti ve kimse fiziki bir müdahalede bulunmadı.