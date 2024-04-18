Gümüşhane'de yol kontrolü sırasında durdurulan otobüsün içerisindeki yabancı uyruklu şahsın bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu paketi yapılan ameliyatla çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Uygulama Noktasında durdurulan otobüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu A.G. isimli şahsın tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şahıs üzerinde inceleme yaptı. Başsavcılık tarafından alınan talimatla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şahıs üzerinde yapılan iç beden muayenesinde, bağırsaklarında yabancı madde olduğu tespit edildi. Şahsın rektumunda gizlediği yabancı madde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile çıkarılırken, yabancı maddenin tek parça halinde paketlenmiş 124, 96 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi.
A.G. isimli yabancı uyruklu şahıs hakkında Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gümüşhane'de Otobüste Yapılan Kontrolde Yabancı Uyruklu Şahsın Bağırsaklarında Uyuşturucu Paketi Bulundu - Son Dakika
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