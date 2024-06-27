Gümüşhane'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Gümüşhane'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir otomobil, virajı alamayarak römorka çarptı ve şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, yarın köyde düzenlenecek olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

27.06.2024 23:34
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde virajı alamayan otomobilin römorka çarpıp şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydibaba köyünde yaşayan Bayram Yalçın (72), 29 AAV 542 plakalı otomobiliyle köyün Toygar mezrasından ilçe merkezine giderken virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan römorka çarpıp yaklaşık 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından ağaçlara çarparak durabilen otomobilinden yaralı olarak çıkarılan Yalçın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve engelli olduğu öğrenilen Yalçın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kışları İstanbul'da yazları ise Seydibaba köyünde yaşadığı öğrenilen 6 çocuk babası Yalçın'ın cenazesi yarın aynı köyde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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