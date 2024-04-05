Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gümüşhane\'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

05.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada aracın sürücüsü Özmen Aydoğmuş hayatını kaybederken, eşi Seyhan Aydoğmuş ise tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Ağıl Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine hareket halindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil Ağıl Köyü mevkiinde sürücüsü Özmen Aydoğmuş (56) henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ilk önce refüje çarptı, ardından takla atarak yolun kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobildeki sürücü ve eşini yaptıkları çalışma ile araç içerisinden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücüsü Özmen Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Seyhan Aydoğmuş ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Jandarma, İtfaiye, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement