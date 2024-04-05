Gümüşhane\'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada aracın sürücüsü Özmen Aydoğmuş hayatını kaybederken, eşi Seyhan Aydoğmuş ise tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Ağıl Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine hareket halindeki 24 ABA 907 plakalı otomobil Ağıl Köyü mevkiinde sürücüsü Özmen Aydoğmuş (56) henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ilk önce refüje çarptı, ardından takla atarak yolun kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobildeki sürücü ve eşini yaptıkları çalışma ile araç içerisinden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücüsü Özmen Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Seyhan Aydoğmuş ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE