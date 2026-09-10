Gümüşhane'de otomobil yayaya çarptı, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Gümüşhane'de Bayburt istikametine seyir halindeki otomobil, Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüşhane'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.
Kazada yaralanan Dabağ, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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