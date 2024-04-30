Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahısların Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahısların Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümüşhane\'de Yabancı Uyruklu Şahısların Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek hastaneye götürdükleri yabancı uyruklu 2 şahsın mide ve bağırsaklarından 33 parça halinde toplam 153,89 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirdi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.04.2024 17:35
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Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek hastaneye götürdükleri yabancı uyruklu 2 şahsın mide ve bağırsaklarından 33 parça halinde toplam 153,89 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirdi.

Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Son günlerde sayısı artan çalışmalar sonucunda Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araçta seyahat eden H.R ve M.F.G isimli yabancı uyruklu şahıslardan şüphelenen ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceklerini değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen 2 şahsın mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler hastanede yapılan operasyonla çıkartıldı.

Şahısların mide ve bağırsaklarından 33 parça halinde toplam 153,89 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahısların Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahısların Mide ve Bağırsaklarında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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