Gümüşhane\'de Yangın: 79 Yaşındaki Adam Kayıp

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde 3 katlı evde yangın çıktı. Yangında kısmi çökmelerin meydana geldiği evde 79 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kale köyünde 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Fevziye Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası ev içerisinde kısmi çökmeler meydana geldiği, bu nedenle yaşlı adamı arama çalışmalarının kontrollü şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Yetkililer, yaşlı adamın hayatını kaybetmiş olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE