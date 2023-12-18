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Gümüşhane'de yaşanan deprem sonrası öğrenciler yurtları boşalttı - Son Dakika
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Gümüşhane'de yaşanan deprem sonrası öğrenciler yurtları boşalttı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler yurtları boşaltırken, 6 Şubat depremini yaşayan öğrenciler geceyi ateş başında geçirdi.

18.12.2023 - 04:13,
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6 Şubat depremlerini yaşayan öğrenciler geceyi ateş başında geçirdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3'lük depremin ardından öğrenciler yurtları boşaltırken, 6 Şubat depremini yaşayan öğrenciler geceyi ateş başında geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 15.03 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Kelkit ilçesinin yanı sıra Gümüşhane kent merkezinde de hissedildi. Kısa süren sarsıntı Harşit Çayı kenarındaki apartmanlar başta olmak üzere yüksek binaların birçoğunda hissedilirken, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri panikle bahçelere indi. 6 Şubat depremini yaşayan üniversite öğrencileri ise geceyi ateş başında geçirdi.

"6 Şubat gecesini tekrar hatırlattı"

Hatay Dörtyol'da 6 Şubat depremlerine yakalanan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 4. sınıf öğrencisi İbrahim Ethem Altıngöz, "Hatay'dan geldiğim için 6 Şubat gecesini tekrar hatırlattı bana. Hatay ile burayı bir tutamam ama tekrarını yaşadığım için ekstra bir gerginlik var. Depremin ilk anında dışarı çıktığımda çok kalabalıktı, daha sonra içeri girenler oldu ama ben ve arkadaşlarım dışarıda kalarak ateş başında geceyi geçirmek istedik çünkü 6 Şubat'ta da tek yapabildiğimiz ateş yakıp başında ısınmaktı" dedi.

Gümüşhane\'de yaşanan deprem sonrası öğrenciler yurtları boşalttı
Kaynak: İHA
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Gümüşhane, Deprem, Kelkit, Hatay, AFAD, Son Dakika

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