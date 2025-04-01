Gümüşhane-Erzincan Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Gümüşhane- Erzincan Karayolu çöktü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Erzincan Karayolu'nun Kelkit geçişinde meydana gelen heyelanda karayolu çöktü.

Olay öğleden sonra Gümüşhane-Erzincan Karayolu Kelkit geçişi Balkaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karların erimesi ve yoğun yağış sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle iki şehir arasında ulaşımı sağlayan karayolunda heyelan meydana geldi, karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Heyelan anında bölgeden hiçbir aracın geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluşurken ulaşım alternatif güzergaha yönlendirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Toprak kayması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Detaylı hasar tespit çalışması amacıyla Karayolları ekipleri tarafından olay yerinde çalışma başlatılmıştır. Gümüşhane-Erzincan Karayolunu kullanacak olan araç sürücülerinin bahse konu karayolu mevkii çevresinde alınan trafik güvenliği tedbirlerine dikkat etmesi rica olunur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çöken yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken bölgede Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.