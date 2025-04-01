Gümüşhane-Erzincan Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane-Erzincan Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Gümüşhane-Erzincan Karayolu'nda heyelan meydana geldi, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi.

01.04.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane- Erzincan Karayolu çöktü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Erzincan Karayolu'nun Kelkit geçişinde meydana gelen heyelanda karayolu çöktü.

Olay öğleden sonra Gümüşhane-Erzincan Karayolu Kelkit geçişi Balkaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karların erimesi ve yoğun yağış sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle iki şehir arasında ulaşımı sağlayan karayolunda heyelan meydana geldi, karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Heyelan anında bölgeden hiçbir aracın geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluşurken ulaşım alternatif güzergaha yönlendirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Toprak kayması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Detaylı hasar tespit çalışması amacıyla Karayolları ekipleri tarafından olay yerinde çalışma başlatılmıştır. Gümüşhane-Erzincan Karayolunu kullanacak olan araç sürücülerinin bahse konu karayolu mevkii çevresinde alınan trafik güvenliği tedbirlerine dikkat etmesi rica olunur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çöken yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken bölgede Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Gümüşhane, Erzincan, 3-sayfa, Ulaşım, Kelkit, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane-Erzincan Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
18:18 Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 21:22:41. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane-Erzincan Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement