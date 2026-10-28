Gümüşhane-Trabzon yolunda bariyerlere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 4 yaralı

Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Gümüşhane istikametine seyir halindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde, araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Gündoğdu Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü H.B. (56) ile H.K. (30), V.B. (23) ve 3 yaşındaki Y.E.B. ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin şeritten çıkarak bariyerlere saplandığı ve çarpmanın etkisiyle ağır hasar aldığı anlar yer aldı.